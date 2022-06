La Justicia concluye que España vulneró los derechos de menores repatriados de Ceuta a Marruecos

Jalal Morchidi/Anadolu Agency via Getty Images

Acogidos por Ceuta ante el desamparo, fueron expulsados en agosto

El trabajo conjunto de las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen para denunciar por distintas vías la ilegalidad de estas repatriaciones ejecutadas por Delegación de Gobierno en Ceuta, desembocó, entre otros, en estos dos procedimientos.