Yuichi Yamazaki via Getty Images Anillos olímpicos situados en Tokio.

Sin embargo, cumplir con los requisitos no asegura su inclusión en la lista de los elegidos, ya que únicamente 35 deportes pueden entrar a formar parte del campeonato. Pero el catálogo deportivo suele ser más amplio, ya que dentro de una actividad existen distintas disciplinas. Así, el total de categorías para los JJOO de Tokio 2021 son 50.

Para decidir los que entran en este particular ‘valhalla’, el Comité Olímpico Internacional (COI) cuenta con una serie de condiciones o características —recogidas en la Carta Olímpica — que una actividad debe reunir si quiere formar parte de la competición internacional.

Es el ‘Olimpo’ del deporte y nadie escapa de su poder. Miles de deportistas sueñan a diario con coronarse en los Juegos Olímpicos, pero no son los únicos a los que les quita el sueño. Sin hacer tanto ruido, en cada cita hay decenas de disciplinas, con sus federaciones detrás, que aspiran a formar parte de ese gran escaparate mundial. Pero entrar en el club de los ‘olímpicos’ no es nada fácil.

A nivel deportivo, destaca que genera expectativa de competición. “Tu techo ya no está en ser el mejor del mundo, sino en ser un campeón olímpico y esto es un plus para animar a la gente a que practique este deporte”.

Paloma del Río, periodista de TVE, explica que el comité ha dado un paso al frente para reactivar el programa olímpico. Así, en el año 2010, el COI creó los Youth Olympic Games (YOG). En esta plataforma, la organización “va lanzando deportes que practican los jóvenes para ver el resultado que tienen de cara a las audiencias televisivas”.

Este proyecto ha surgido, según asegura Del Río, para llamar la atención de los jóvenes. Sin embargo, “el problema es que nadie quiere salir ni desaparecer del programa olímpico y para no echar a nadie rebajan o agrupan las categorías de algunas actividades como en boxeo o halterofilia”.

Otros deportes que han intentado ser olímpicos

Otro caso es el del ajedrez, que a estas alturas ya nadie lo considera un simple juego de mesa: requiere de estrategia, gran concentración y visión sobre el tablero. Así, el COI le brinda el reconocimiento que merece y lo califica como un deporte desde el año 2000.

Además, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) está reconocida por el Comité como el máximo organismo en el mundo del ajedrez. Sin embargo, nunca ha conseguido entrar en la lista de deportes de unos Juegos Olímpicos, aunque no deja de intentarlo, ya que llevan postulándose desde el año 2004. Tokio 2021 y Paris 2024 tampoco contarán con esta actividad en su calendario deportivo.

Otros deportes que se han quedado a las puertas de la gloria y que finalmente han sido rechazados son billar, bolos, bridge (un juego de naipes), floorball, disco volador, korfball, netball, polo, raquetbol, squash o sumo.

Por otra parte, los deportes que han formado parte de los JJOO no tienen asegurada su permanencia en las competiciones futuras. Una medida que han sufrido en sus propias carnes muchas disciplinas como el golf, el rugby el futbol americano, el críquet, la pelota vasca o el lacrosse.

El kárate, que estará presente en Tokio 2021, no formará parte de París 2024, un “mazazo” que no comprenden desde la RFEK. “Es una faena, hemos peleado por no salir, pero el comité de París ha decidido dejarnos fuera, aunque lo seguiremos intentando”, afirma Almudena Muñoz.

Además, cree que en Tokio —cuna del karate— se van a “volcar mucho en que el karate sea uno de los deportes estrella de estos JJOO y estoy segura de que lo será”. Se trata de un arte marcial que, según comenta, tiene 100 millones de practicantes. Por este motivo, considera que podrían “arrepentirse” en París de haber decidido dejar fuera el kárate.

eSports

Los eSports son otro sector que aspira a formar parte de la competición de los cinco anillos. En los últimos años, han ido ganando peso en la sociedad hasta hacerse un hueco entre las competiciones más importantes del mundo con millones de fans. Tanto los ingresos y patrocinadores como la audiencia no han dejado de crecer y esto ha provocado que el rumor de que dicha industria debería entrar a formar parte de los JJOO haya ido aumentan hasta situarse en el radar del COI.

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) relata que los eSports son una categoría genérica que se refiere a competiciones de videojuegos de géneros distintos, que exigen habilidades distintas y con formas de competición distintas.

Así, este sector tiene ciertas áreas comunes con el deporte, como su nivel de penetración social o su espíritu de competición y espectáculo, “si bien son realidades totalmente diferentes en la práctica y organización”. Las bases del deporte son asociativas y territoriales, mientras que la industria de los eSports es económica (todos los actores son empresas) y global, al estar basada en internet, indicen desde la asociación.

A pesar de que no han entrado en la lista de deportes, han conseguido un espacio en la cita olímpica. Así, el pasado 13 de mayo comenzó la Serie Olímpica Virtual (OVS) que ha servido de antesala a la celebración de la competición internacional.

Desde el organismo consideran que la presencia de los videojuegos en el contexto de un nuevo evento del Comité Olímpico Internacional es una buena oportunidad para los títulos involucrados y para la industria de los videojuegos. Sin embargo, “no es indicativo de que los videojuegos deban considerarse deporte”, matizan.