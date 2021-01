La lista de 'influencers' que prefieren Andorra a España y cuánto ganan

Pueden hacerlo sin problema, no hay ley que lo prohíba. Sólo se enfrentarían a multas por delitos fiscales si declarasen vivir en Andorra, pero su país de residencia siguiese siendo España. Tienen que residir en Andorra al menos 183 días al año y certificar que tienen ingresos suficientes para subsistir, ya que el permiso que obtienen es de residencia y no de trabajo. Incluso existe un portal, Andorra Advisors , que informa sobre cómo mudarse al país vecino para aprovechar sus ventajas fiscales.

El Rubius

“Me voy a mudar con mi señora, ya por fin está decidido. A una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio”, reveló El Rubius en un directo en Twitch. El youtuber de 30 años se adelantó a la polémica que sabía que generaría su decisión: “Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí. Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber”.