La ministra de Justicia espera que llegue antes la renovación del Poder Judicial que el comisario europeo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

En cuanto al bloqueo del Consejo y la amenaza de su presidente Carlos Lesmes, Llop ha confiado que espera que no se llegue a ese extremo a la vez que ha criticado las consecuencias que esta situación supone con asuntos judiciales que se dilatan en el tiempo, con el retraso de 1.000 sentencias anuales y vacantes que no se pueden cubrir. ” A mí esa dimisión me parecería muy grave e injusta”, ha expresado.