La novedad en las cremas solares de Lidl

¿Qué son los filtros minerales?

Estos filtros reflejan la radiación solar impidiendo que penetre en la piel y actúan “como auténticos escudos que repelen la radiación”. “Son fotoestables, es decir, no se degradan con la luz. Su efecto no disminuye con el tiempo, aportan suavidad al no ser absorbidos por la piel, y no la irritan ni provocan reacciones”, añaden en una información desde la compañía.