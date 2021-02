La nueva Bauhaus: Europa en construcción

kamisoka via Getty Images

Europa es un proyecto en construcción permanente, y cada nueva generación la avanza, refina y reafirma. Desde esa perspectiva, es acertado el nombre de ‘Bauhaus’, o casa de la construcción en alemán, para la nueva iniciativa que propuso la presidenta Von der Leyen en el debate del estado de la Unión del 16 de septiembre. La presidenta de la Comisión declaró que el nuevo fondo de recuperación europeo, el NextGenerationEU, y la ‘ola europea de renovación’ que deberá ser financiada con su apoyo para fomentar la transición ecológica y a la generación de empleo, no pueden ser solo un proyecto medioambiental o económico, deben ser un nuevo proyecto cultural para Europa. Según la presidenta, la nueva Bauhaus Europea aspira a dotar a la sociedad climáticamente neutra con una estética diferenciada.

Tras el anuncio de Von der Leyen, la Comisión perfiló los contornos de la nueva Bauhaus Europea el 14 de octubre. Algunos elementos de esta propuesta son ciertamente encomiables y deben ser reforzados. En primer lugar, la nueva Bauhaus Europea se asienta sobre la interdisciplinaridad, uniendo a diferentes colectivos, artistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores, para desarrollar prácticas conjuntas que permitan ensanchar los marcos de actuación habituales en cada una de las profesiones, que a menudo pueden llevar a limitaciones inconscientes. En segundo lugar, se apuesta por la transversalidad y se contempla a la cultural no como un sector estanco sino capaz de aportar a ámbitos como la demografía, la movilidad, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la construcción, etc. Si bien este mapa de posibles áreas de colaboración es, muy probablemente, incompleto, esta iniciativa constituye un avance que complementa la visión tradicional de la política cultural centrada en el desarrollo del sector y de sus públicos, con una idea de la cultura como una fuente valiosa de saber y hacer para avanzar en otros campos. Pero la nueva Bauhaus no debiera limitarse solamente a la dimensión ecológica y arquitectónica, sino que debe integrar todas las expresiones culturales.

La Bauhaus original nació el 1919, tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el marco de un renacimiento cultural general sobre los escombros de una Europa devastada, que a los millones de víctimas de la guerra, tuvo que sumar el azote de la pandemia de gripe de 1918, la más mortal de la historia. Sin embargo, como reacción y casi sin solución de continuidad, nuevas ideas afloraban en esa Europa desolada, y se podía percibir ya la eclosión de un nuevo mundo. En el plano político, los imperios europeos se desintegran y nace la República de Weimar en 1919, con una nueva Constitución de carácter social, federal y republicano, reflejo de la voluntad de superar las estructuras políticas del antiguo régimen y seguida de profundas reformas sociales progresistas en el ámbito de la política fiscal, laboral y educativa, así como el refuerzo de las redes asistenciales. La Unión Soviética se encontraba en pleno proceso de gestación tras la Revolución de Febrero de 1917, acompañada por la revolución creativa de las vanguardias rusas.