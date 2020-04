La nueva normalidad

Pero el virus no solo corroe al cuerpo y al sistema económico al que pertenece este último, también la manera en que se dan las relaciones con el otro. La discriminación a personas enfermas es uno de los efectos no deseados del virus. El rechazo a la persona contaminada y los diferentes tipos de xenofobia. Aquí encaja muy bien esa frase de La peste de Albert Camus tan sonada en estos días: “Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”.

El escritor israelí apunta hacia dos aspectos relevantes en los tiempos de la pandemia: por un lado, la relación ciencia-Estado; y por el otro lado, la necesidad de mayor cooperación internacional; es decir, dejar de pensar en intereses particulares para pensar la sociedad como un mundo sin fronteras; para el virus no hay límites. Él circula sin pedir permiso o llenar documentos. No necesita pasaporte y menos un visado.

Esto quiere decir que la pandemia posibilita considerar una nueva sociedad: una con lazos bien estrechos entre ciencia y Estado; una que comprenda cuán riesgoso es depender tanto de la empresa privada. También que es necesario el apoyo continuo entre naciones, no solo en aspectos sanitarios, sino mediante una “red de seguridad económica mundial”, como propone Noah Harari en la entrevista.

En octubre de 2007 se publicó un artículo en Clinical Microbiology Review, titulado Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection, en el mismo se advierte de la posibilidad de que los coronavirus se convirtieran en una pandemia. Esto ha explotado 13 años después. Este es uno de muchos artículos al respecto y me hace preguntarme si no se pudo evitar esta pandemia. Quizá, con un Estado más cercano a la ciencia, se hubiera logrado estar más preparados. Ya no es posible regresar el tiempo. Pero esta nueva normalidad ofrece la posibilidad de crear políticas que ubiquen a la ciencia en el lugar privilegiado que merece y a la religión en los libros de mitología y aventuras.

Pero esta nueva realidad no solo pide un cambio en el paradigma económico y en la forma en que los estados gobiernan. También exige una revisión de las relaciones del ser humano con la tecnología y con la naturaleza.

La cuarentena ha beneficiado al planeta, permitiéndole respirar como no lo había hecho en muchos años, gracias a la disminución de emisión de gases de carbono. ¿No es esta una oportunidad para pensar sobre la presencia de la humanidad en la tierra y lo que se puede hacer para proteger esta casa común? Los seres humanos son frágiles ante el virus. Esto ha quedado demostrado durante estos meses y es necesario un cambio radical en la manera en que se vive y se usan los recursos naturales.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es la relación con el mundo digital. Durante estos días de cuarentena conectarse a las redes sociales es igual a salir de casa. Ese es el lugar donde se interactúa con otros. Es la gran metrópolis, llena de luces estridentes y sin fronteras, en la que se ha democratizado el acceso a la información. Un lugar para desbordarse, ir al cine, leer libros, apoyar causas sociales u opinar.