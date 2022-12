La OCU aclara las denuncias por los alimentos envasados que ‘pesan’ menos de lo que indican las etiquetas

Niccolo Guasti via Getty Images

Niccolo Guasti via Getty Images

La Organización de Consumidores Unidos plantea una serie de claves para entender que estas quejas no son tan sencillas de aceptar como buenas e inciden en que en sus propios análisis los resultados de pesaje son correctos y dentro de los límites permitidos por su normativa.

¿Cuál es el peso mínimo que puede faltar?

¿Por qué pesa menos en casa?

Por ejemplo, que “el peso de nuestra casa puede no estar bien calibrado, ya que con el uso y el tiempo va perdiendo exactitud. Los de las industrias y tiendas tienen obligación de pasar unos controles de mantenimiento”.

Además, “para que el peso sea exacto, el producto debe estar en una superficie bien nivelada, apoyarse bien, no sobresalir y otra serie de cuidados que hay que tener para hacerlo de una forma adecuada”.

¿El agua de los pescados va aparte?

En algunas bandejas de carne o pescado hay un empapador para recoger el agua que suelta el alimento. Si no lo pusieran, el agua líquida daría mal aspecto y se fomentaría el crecimiento de microrganismo en esos jugos. Soltar agua es un proceso natural, no es fraudulento ni significa que ese agua se ha añadido. Pero si cuando sacamos el alimento del envase y lo volvemos a meter se ha producido una pérdida de agua, es imposible que el peso cuadre con el indicado.

¿Qué significa la ‘e’ junto al peso en el envase?

Indica que en esa fábrica se establece un control estadístico de pesos eficaces de acuerdo a la normativa europea. Por ello, no es fácil que de forma generalizada se sise en el peso de los productos, ya que las fábricas guardan registros que luego pueden ser objeto de inspección.

¿Y qué pasa con el aire?

Desde la entidad lo reconocen como otra queja de las más habituales y justifican que as bolsas están hinchadas de aire debido a una razón práctica: proteger el producto para evitar que se rompa, no para añadir peso. De hecho, admiten que muchas veces “ese gas que llevan no es aire, sino gases que facilitan la conservación, por ejemplo, con menor proporción de oxígeno para retrasar que el producto se estropee”. En este caso sí señalan que debe indicarse.