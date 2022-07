La OCU responde a Belén Esteban con una afirmación que no deja lugar a dudas

Una valoración que no gustó nada a Belén Esteban, que lanzó un dardo a la organización de consumidores en sus stories de Instagram con un mensaje: “Gracias a todos los que consumís mi gazpacho y mi salmorejo, sois mi mejor nota, ay lo que tenemos que aguantar”.

Afirmó la colaboradora de Sálvame ser víctima de una campaña para perjudicar a sus productos. “Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes”, dijo en Semana sin referirse a nadie en concreto.