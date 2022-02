La frase que usamos a diario y que la meteoróloga de laSexta pide desterrar por completo

La responsable de meteorología de laSexta, Isabel Zubiaurre, ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para analizar la preocupante situación de sequía que vive España.

Zubiaurre ha mostrado un mapa en el que se puede ver “la gravedad de lo que estamos viviendo en muchos puntos de nuestro país”, especialmente en la zona sur.

Sobre qué está ocurriendo, la experta ha comentado que “cada vez llueve menos” porque cada vez “se alternan episodios más lluviosos con episodios mucho más secos”.

“Aunque de media pueda caer la misma cantidad llueve mucho de forma torrencial en muy poquito tiempo y al final ese agua no se aprovecha y se agua al final ese agua no llega a los embalses”, ha proseguido.

Si no lloviese nunca más, algo poco probable, con las reservas que hay, habría agua para los próximos siete años. Aunque ha avisado de que, si la cosa sigue así, puede que en septiembre haya restricciones en algunas zonas de España.

Para paliar la situación de sequía sería necesaria una primavera tan lluviosa como la de 2018: “Si tuviéramos una primavera como la de 2018, aunque no se prevé, por lo menos nos ayudaría algo en ese tema del agua”.

Según ha narrado la experta, las previsiones de cara a los próximos meses no son muy alentadoras y no parece que vaya a llover como en 2018: “Con lo cual, esa primavera de 2018 no la tendríamos, por lo menos, a la vista”.

Después de una conexión con una reportera desde un pantano, Cristina Pardo ha afirmado que “estamos teniendo buen tiempo” pero que “el buen tiempo ya no es buen tiempo”, una frase que ha dado pie a una reflexión de la meteoróloga de laSexta.

“La palabra buen tiempo hay que desterrarla del mapa porque, efectivamente, tiene que llover”, ha afirmado rotunda Zubiaurre, que ha comentado que se están viendo imágenes que poco tienen que ver con un mes de febrero normal, sobre todo en las zonas de costa con temperaturas que rondan los 20 grados.