La pertinaz conjura de los necios

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Santiago Abascal, líder de Vox, y Pablo Casado, líder del PP, charlan en el Congreso, en una imagen de archivo.

Las características de la ‘ciencia forense’ ni siquiera eran presuntas. “Una ciencia basada en la evidencia, que enseña y aplica el método galileico y cartesiano, con los cuales se conforma el llamado método pericial, que recomienda no admitir como verdad lo que no sea evidencial o probado…”.

Con esa idea clara, suficiente por lo visto para despertar sospechas, encargó unas averiguaciones a unos agentes de la Guardia Civil, que hicieron un trabajo que, como día Nacha Guevara, “no tiene nombre”. No supieron o quisieron, vayan ustedes a saber, encontrar ningún novedoso dato sólido, ni en un sentido ni en el contrario. El método empleado por la instructora fue el chispazo que provocó el soberano enfado de un colega judicial, el magistrado Grande-Marlaska, que empezó a cortar cabezas de jefes de la Benemérita por una filtración, que al parecer el coronel Pérez de los Cobos no le quiso confirmar alegando que era un asunto entre la jueza y la Policía Judicial.

Todo eso acontecía en medio de una de las habituales monterías organizadas por la derecha contra los gobiernos de izquierda. En esta ocasión la estrategia del PP y de Vox, “tanto monta monta tanto”, es acusar a Pedo Sánchez y a su experto de cabecera y director del Centro Nacional de Emergencias, Fernando Simón, de provocar una catástrofe por su imprevisión, tardía respuesta, rectificaciones y cadena de mentiras. Cada comparecencia en el Congreso suscita un enfurecido ataque de Pablo Casado y Santiago Abascal, que compiten en desinformación, indocumentación, ignorancia e insultos. Lo único equiparable es la incapacidad del presidente del Gobierno para hilar un discurso documentado con hechos y datos.

Para contextualizar el problema, y saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, hay que tener en cuenta el ‘primer momento’ del coronavirus. Nació, por lo que se conoce, en la ciudad china de Wuhan, de 11 millones de habitantes. Hasta el pasado 17 de abril, la cifra oficial de muertos dada por China era de 2.579. Ese día fue corregida y se le añadieron 1.290 fallecidos más: en total, 3.869.

Otra información importante para el debate es la cifra de contagiados y decesos por la gripe estacional en España en la temporada 2017-2018. Según el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en la temporada 2017-2018 hubo unos 800.000 contagios, 52.000 ingresos hospitalarios y cerca de 15.000 griposos fallecidos.

Cuando las autoridades españolas empiezan a tomar medidas y a discutir alternativas, tanto el Ministerio como los expertos manejaban los antecedentes que tenían. Hay que incluir el de Irán, naturalmente, y el inicio del episodio en Italia. En Irán hay (sábado 14 de junio 2020) 182.525 contagiados y solo 8.659 muertos. En Francia, el mismo día el ranking mundial registra un total de 193.000 contagiados y 29.000 muertos.

A partir de la declaración de pandemia por la OMS, y del progresivo agravamiento de la situación en España, aunque muchos especialistas seguían comparando el coronavirus con el virus de la gripe común, la ya nombrada enfermedad Covid-19 va imponiendo un ‘pensamiento único’. Su letalidad y su mortalidad es muy superior a lo que se creía. Los epidemiólogos no mentían, ni las autoridades sanitarias ni el Gobierno tampoco. Con los datos que tenían, los de China y los de Irán, no se podía pensar aún en cerrar un país, confinar a toda su población… La gravedad constatable no justificaba todavía una congelación económica total, millones de parados, miles de empresas quebradas… Y una costosa reconstrucción europea.

Empezó lo que un epidemiólogo andaluz me definió como “improvisación inteligente”. Una serie de medidas en escalada. Añadía que “para toda buena ecuación matemática se necesita conocer y ponderar muchos factores, y aquí hay muchos que no se saben, y los que sí se conocen son muy difíciles de ponderar”.

En marzo, antes de la declaración del estado de alarma, y aún después, algunas organizaciones empresariales y sindicales acusaban al Gobierno de provocar el alarmismo y la preocupación cuando el Ministerio de Trabajo sacó una guía que recomendaba que “las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo”. 6 de marzo de 2020. Dos días antes del famoso 8-M.

Por supuesto, de nada de esto tenía por lo visto noticia ni la jueza, ni el forense vidente, ni los guardias civiles de corta y pega, ni Pablo Casado, ni Santiago Abascal ni…