El novio de Ayuso se cambia de 'look' con peluca incluida para pasar desapercibido ante la prensa

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de pasar desapercibido a su llegada al juzgado para evitar ser captado por la prensa.

A su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) ha sido imposible verle pero sí ha sido visto por un nutrido grupo de periodistas que aguardaban dentro del juzgado para seguir su declaración ante la juez ya que está imputado por dos delitos por presunto fraude fiscal.

Sin embargo, ha sido difícil reconocerle. Según cuentan numerosos medios, ha acudido con el pelo muy corto y sin barba y ha accedido al juzgado en el que estaba citado de la misma manera, sin ser visto.

No obstante, dentro del macrocomplejo de Plaza de Castilla. Quienes han conseguido verle, una vez dentro de las instalaciones, González Amador se ha puesto una peluca gris para escapar de la prensa. Sin embargo, se ha topado con una periodista, que no daba crédito a la escena. Además, según testigos presenciales que han confirmado los hechos a este medio, la pareja de Ayuso tras haber sido descubierto se ha escondido rápidamente en el baño y no ha salido de él durante un buen rato.

Declaración aplazada al 24 de junio

La jueza que investiga por presunto fraude a Hacienda al empresario Alberto González Amador ha pospuesto su declaración para el próximo 24 de junio, cuando prevé interrogar a los cinco imputados en la causa.

Según han informado fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha decidido, tras consultar con la partes, trasladar la declaración prevista para este lunes al 24 de junio debido a que el otro investigado que estaba citado para este lunes no iba a comparecer y tampoco lo iba a hacer al menos otro de los investigados citados para este martes.

Todas las partes presentes -acusaciones y defensas- han estado de acuerdo, han precisado las fuentes. El juzgado ha alegado que se han producido errores informáticos, pero la acusación popular denuncia que el motivo de aplazar la declaración puede corresponderse a llegar a un acuerdo en el que González Amador saldría beneficiado aceptando la pena que propuso a la fiscalía de 600.000 euros de multa, una pena de prisión de ocho meses y reconocer los delitos.

Paralelamente, con estas cinco semanas más de espera puede avanzar la investigación que otro juzgado hace sobre la filtración de la Fiscalía en la que se explicaba que había sido Alberto González Amador el que había propuesto llegar a un acuerdo y no el Ministerio Fiscal como filtró -a pesar de ser un bulo- el equipo del gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Una cuestión que se investiga y donde el juez ha llamado a declarar a varios periodistas de los medios de comunicación que han cubierto la noticia para tratar de averiguar el nombre de la persona que lo filtra. La defensa argumenta que el derecho de defensa del novio de Ayuso ha podido ser vulnerado.