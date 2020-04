La pillada a Carlos Franganillo por lo sucedido en el Telediario tras entrevistar a Pablo Iglesias

En Twitter están siendo muy apreciadas las piezas que el periodista Carlos del Amor está haciendo con su particular y poética visión del confinamiento y de la crisis del coronavirus.

Y hace unos días se llevó también alabanzas por despedir la emisión con un homenaje a los reporteros.

“Nosotros normalmente no mostramos nuestro trabajo. Hoy queremos hablar de los muchos compañeros a los que no se ve en pantalla, pero sin ellos los informativos de TVE no serían posibles. Estos días, los reporteros siguen en la calle para que podamos contar lo que pasa, toman las precauciones necesarias, pero su tarea es también dura en esta situación extrema. Con ellos nos vamos a despedir dándoles las gracias un día más y dando también mucho ánimo para todos. Hasta mañana”, dijo Ana Blanco antes de dar paso al vídeo.