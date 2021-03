La predicción del demoscópico más conocido de España ante el 4-M y la candidatura de Iglesias

Con la prudencia propia del científico de datos, ha reconocido que “para anticipar las decisiones políticas no hay bola de cristal suficientemente grande” y por eso no sabe “qué coaliciones va a haber”, cuando queda claro que ni Isabel Díaz Ayuso , por el PP, ni Ángel Gabilondo , por el PSOE, que son ahora los dos partidos con mejores proyecciones de voto, podrán gobernar en solitario. Y más con la entrada en escena por Podemos del hasta ahora vicepresidente del Gobierno central Pablo Iglesias , que ayer anunció que entra en la carrera por la Asamblea de Madrid.

Michavila cree que el movimiento de Iglesias responde a la posibilidad de “que Unidas Podemos se quede fuera de la Asamblea de Madrid y que ese espacio electoral se lo quite el partido de Íñigo Errejón, que sí tenía garantizado entrar”. Recuerda, además, que el sistema más proporcional de nuestro país, el que menos castiga la Ley d’Hont, es el de la Asamblea de Madrid y que, que la izquierda se una en este caso, no les beneficiaría a corto plazo: “Si fueran juntos lo que estarían buscando no es tanto para ganar estas elecciones si no como para elecciones futuras. Si fueran juntos, tendrían menos escaños y menos opciones de vencer a la derecha”, avisa.

Por otro lado, señala que hay un “electorado de izquierdas templado” para quien la imagen actual de Iglesias “no es la que tenía al principio”. Por eso, estima que “si fueran juntos Más Madrid y Podemos, probablemente el PSOE se verá beneficiado”. Este experto cree que “la fuerza hegemónica en la izquierda va a ser el PSOE”.

Cs, el más dañado

Sostiene que “el principal perjudicado” de esta cita con las urnas anticipada es Ciudadanos, un partido que ahora era socio de Gobierno y que puede perder al menos la mitad de sus escaños y dejar de ser llave de gobernabilidad, a derecha y a izquierda.

Hay un escenario peor porque GAD3, precisamente, se encargó de la encuesta que ayer publicaba ABC ante el 4-M, antes de que se conociera la concurrencia de Iglesias. Según sus cuentas, el PP vencería con entre 57 y 59 escaños, seguido de Vox, con 14 a 16, el PSOE, con 39 a 41, Más Madrid, de 15 a 17, y Unidas Podemos, con 7 diputados. Ciudadanos se quedaba fuera del arco parlamentario, cuando ahora mismo tiene 26 representantes y es la tercera fuerza.

Los votos de Cs irían a parar directamente al PP, añade el sondeo.