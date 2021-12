La pregunta que Yolanda Díaz ha preferido no contestar: "No compete"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido responder este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta de una periodista.

Díaz ha sido preguntada por la comentada frase que ha dado ella a una entrevista a la revista Yo Dona, que ha hecho un especial con las 500 mujeres españolas más influyentes.

“No soy la típica mujer progresista”, ha dicho la ministra en dicha entrevista. Su frase, que ha ocupado parte de la portada del diario El Mundo, ha generado multitud de reacciones en redes sociales.

En la rueda de prensa, la vicepresidenta ha sido preguntada por “cómo es la típica mujer progresista”.

Díaz ha preferido esquivar esta cuestión y ha decidido no contestar: “Gracias por la pregunta, pero creo que no compete que le responda a la misma. Me va a permitir que se lo diga con toda la cortesía”.

En la misma rueda de prensa, también ha explicado que se ha aprobado un anteproyecto de ley de empleo que transformará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Española para el Empleo. El objetivo que tiene es el de corregir sus “enormes ineficiencias” e “impulsar la intermediación laboral”.

Díaz ha explicado que este anteproyecto convertirá el SEPE “en una gran agencia pública” al modernizarlo, “digitalizarlo de arriba a abajo” y ganar así “en rapidez, agilidad, flexibilidad”.

Además, también ha defendido la gestión de la pandemia en España, que ha definido como “ejemplar”.

“Los hemos sido sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, empleos y empresas. Me quedo con el ejemplo que es mi país en la gestión de la pandemia y en la vacunación”, ha sentenciado.