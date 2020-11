El periodista Antonio García Ferreras ha protagonizado un llamativo momento durante la entrevista que le ha hecho a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, este lunes en Al Rojo Vivo.

El también líder de Podemos ha asegurado en un momento de la charla que su relación con el rey y con la Casa Real es “cordial y correcta”. En ese punto, el presentador ha aprovechado para plantearle una cuestión.

“¿Usted cree que Felipe VI está siendo neutral con el gobierno de coalición? ¿Sí o no? Lo digo porque Alberto Garzón llegó a decir que se estaba maniobrado por parte del rey contra el Gobierno”, ha querido saber Ferreras.

“Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”, ha replicado Iglesias. Pero las respuestas del vicepresidente no han convencido en absoluto al periodista, que ha planteado hasta cuatro veces la misma cuestión

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, ha repetido Ferreras, que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, ha insistido el presentador. “Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, ha vuelto a contestar Iglesias.

Tras esas palabras, Ferreras ha planteado la misma pregunta por cuarta vez: ”¿Está siendo neutral Felipe VI?” E Iglesias ha vuelto a replicar: “No podría no serlo”.