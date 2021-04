La pulla de Jorge Javier Vázquez a Sandra, la novia de Tom, en ‘Superviventes’

“Creo que Tom está en un punto en que lo está empezando a pasar mal”, ha señalado Sandra en relación a que el concursante no fue salvado de la nominación en el programa anterior.

“Hoy sufriendo, la verdad, lo estoy pasando muy mal”, ha reconocido la joven. “Pues lo vas a pasar peor esta noche, ¿eh?, pero no por...”, ha dejado en el aire el presentador, en relación a la presencia de Melyssa Pinto en el reality, con quien acudió a la segunda edición de La isla de las tentaciones y engañó con Sandra. “Porque Tom está teniendo enfrentamientos con compañeros de la isla”, ha matizado el presentador.

. @TomBrusse2 : "Quién me iba a decir que me odiaba y ahora iba a cuidar a mi Meli" #SVGala2 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/j4P0p1UWcI

El presentador, a continuación, le ha preguntado si cree que Tom estará en Isla Destierro, el destino que el programa ha elegido para los concursantes eliminados. “Voy a decir que no para ser positiva”, ha respondido.

“Pero tú preferirías que esté allí para que no esté con Melyssa”, ha soltado Jorge Javier Vázquez. “No, no, no, yo prefiero que Tom esté con sus compañeros”, ha respondido tajante la joven.

“Una duda que tengo yo...”, ha arrancado el presentador. “Me das miedo”, se la veía venir Sandra en el plató de Telecinco.

″¿Tienes las carnes prietas?”, ha lanzado. “Eso te dejo que los descubras tú mismo”, ha señalado. “Lo que se conoce como una relación abierta, ¿no?”, ha añadido el presentador.

“No, eso no”, ha zanjado Sandra, ante lo que Jorge Javier Vázquez ha concluido: “Medio abierta”.