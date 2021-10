La razón por la que Iglesias cree que el rey Felipe VI se llamó así: “Mira que había nombres”

Durante el cierre del foro ‘Universidad de Otoño’ organizado por Podemos, Pablo Iglesias cuestionó por qué el Rey Felipe VI escogió este nombre. Según el exlíder de Podemos, la referencia es clara: “Decide llamarse igual que Felipe V, el autor de los decretos de nueva planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán”.

Iglesias subraya esta “coincidencia” y asegura que no es una casualidad. “Yo no sé quién se lo dijo. Fíjate si no había nombres…”, señala el exlíder. Felipe VI fue bautizado el 8 de febrero de 1968 con el nombre completo Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, nombre escogido por los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía.

El nombre de Felipe se escogió en honor a Felipe V, primer Borbón que reinó en España. Por otra parte, Juan viene de su abuelo paterno Juan de Borbón, Pablo por su abuelo materno Pablo I de Grecia y Alfonso por su bisabuelo Alfonso XIII.