La reacción de Ayuso a las palabras de Fernando Simón causan un terremoto en Twitter

Isabel Díaz Ayuso ha recogido en su perfil de Twitter las últimas declaraciones de Fernando Simón en rueda de prensa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha causado un auténtico terremoto en la red social del pajarito al hacer un comentario sobre lo que ha dicho de los datos de Madrid el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Hace unos días saltó la polémica entre Pedro Sánchez y Ayuso después de que varios medios recogiesen que el presidente del Gobierno habría dicho en una conversación informal con periodistas durante su viaje oficial a Dakar que los datos epidemiológicos de Madrid no eran fiables. “Se piensa el ladrón que son todos de su condición”, replicó entonces Ayuso en Espejo Público.

Sobre esto ha hablado Simón en la rueda de prensa de este lunes. El epidemiólogo ha afirmado que no le consta que estos datos sean falsos y ha asegurado que tienen “la misma calidad” que los de cualquier otra comunidad autónoma.

Simón ha explicado que esto “siempre está en debate” porque “sí que es cierto que algunas comunidades autónomas pueden tener algún retraso” pero no cree que los servicios de vigilancia “puedan fácilmente modificar las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia”.

Una declaraciones que Ayuso no ha tardado en recoger en Twitter: “No me puedo creer que Sánchez estuviera mintiendo”. Un tuit que tiene en 20 minutos más de 2.600 me gusta y casi 1.000 compartidos.