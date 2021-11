La reacción de Greta Thunberg cuando escucha a Trump, Putin y Bolsonaro hablar de ella que sorprende a Gonzo

″¿Te hacen gracia?”, ha cuestionado el periodista. “Sí, que usen a adolescentes...”, ha recordado ella entonces las palabras de Putin. “Ellos dicen que condenan a los que ‘usan a los adolescentes’ en su propio beneficio, pero son ellos quienes los que los usan. Es algo muy contradictorio y es hasta gracioso”, ha señalado ella.

Cuando Gonzo le ha preguntado cómo se siente cuando tres líderes políticos invierten su tiempo en hablar así de ella, Thunberg lo ha tenido claro: “Es divertido verlo porque, a lo mejor tengo un sentido del humor raro, pero es tan raro que inviertan su tiempo en hablar de nosotros como activistas. Eso debería indicar que tenemos mucho poder, Que inviertan ese tiempo en hablar de nosotros, intentado menospreciarnos y burlándose de nosotros”.

Sobre por qué considera que están siempre atacándola, la activista ha destacado que es porque “es un tema muy polarizado. “No les gustamos a sus defensores. Así que cuando dicen que eso están haciendo felices a sus defensores, poniéndolos en nuestra contra. Pero, sobre todo, porque hemos influido en el discurso público”, ha añadido.

Más adelante la joven activista por el clima ha resaltado que no deben cometer los mismos errores que los políticos: “Se burlan de nosotros, así que nosotros no deberíamos. En general, se puede decir que los políticos no hacen su trabajo, que solo dicen ‘bla bla bla’ sin hacer básicamente nada. Pero cuando hay que hablar a nivel individual, hablar sobre ellos en los medios, que es lo que hacen ellos, no deberíamos hacer lo mismo”.