La realidad 7 años después: así está ahora uno de los primeros restaurantes que visitó Chicote

Por suerte, no todos los que pasan por los programas de Chicote tienen la misma suerte. Para ejemplo, el restaurante Sagar, en Madrid, uno de los primeros en aparecer en Pesadilla en la Cocina.

Pero, ¿y ahora? ¿Cómo le va al Sagar? A la luz de los comentarios en las principales plataformas de opinión de clientes... funciona de forma excepcional.

En TripAdvisor, por ejemplo, figura en el puesto 293 de Madrid de entre más de 10.700 restaurantes con 316 opiniones excelentes frente a 6 pésimas.

Estas son algunas de las últimas opiniones:

“Un restaurante tranquilo con un servicio genial y atento, buen conocimiento de lo que sirven y un sabor y presentación impecables. Lo recomiendo al 100% ya que nos hicieron sentir como en casa y comimos mejor que en ella”.

“Es nuestra primera visita a un restaurante indio y la verdad que salimos con muy buen sabor de boca. El servicio fue rápido y atento, el encargado nos recomendó varios platos los cuales estaban deliciosos. Volveré a repetir, recomiendo encarecidamente el pan de queso. Como no he ido a otro restaurante indio anteriormente, no puedo hacer comparaciones”.

“IMPRESIONANTE

No tengo más palabras, tengo estudios en cocina y he estado trabajando con gente muy buena pero este sitio no entiendo como aún no le han dado un sol Repsol como mínimo. Te hacen sentir como en casa, una mujer nos atendió con un abrazo y una sonrisa de oreja a oreja, la comida no podía estar más exquisita, el pollo en su punto perfecto, nunca nos faltó de nada allí, ojalá sigan abiertos muchísimo tiempo más porque pienso llevar a mucha gente a un sitio tan tan increíble de verdad. Enhorabuena porque la gente que trabaja tanto como vosotros os merecéis estos comentarios”.

"He tomado menú del día y me han ofrecido un menú especial con un surtido de aperitivos, como mejora. Estaba todo muy bueno, muy bien cocinado y justo en su punto de sabor y temperatura. El trato ha sido muy amable, procurando agradar y que me sintiera cómoda con la comida. Los tiempos los han manejado perfectamente. Una muy buena sorpresa este restaurante".

“Fui con mi pareja a cenar y nos pareció estupendo, la comida buenísima, el trato maravilloso y el entorno también. Repetiremos sin duda!! La relación calidad precio también es más que recomendable”.

En Google, los comentarios van en la misma línea:

“Recomendable. Además para probar puedes pedir el menú del día y así ver si te gusta o no. Creo que es un gran acierto. La atención es correcta y la sala aunque pequeña está bien distribuida. Sin duda una buena opción para una comida con amigos o con la pareja”.

“No hemos llegado a cenar aquí, solo hemos ido a tomar la oferta que tienen de dos dobles y pollo por 6€ ( no recuerdo el nombre pero estaba delicioso y la cerveza muy fría y rica). El servicio y la atención han sido de 10. No era la primera vez que tomamos algo aquí y siempre un servicio impecable. Nos queda pendiente ir a cenar, seguro que iremos”.

“Excelente trato al cliente, aconsejan muy bien y todos los platos muy ricos, local muy acogedor con detalles muy cuidado, recomendable 100%”.

“Restaurante indio muy recomendable. Muy buen trato y la comida nos ha gustado mucho. El local es sencillo con decoración muy típica. Volveremos! :)”

Tras su aparición en el programa, los dueños aseguraron que lo mejor de su paso por Pesadilla en la Cocina fue la publicidad.

“Nos dijeron que teníamos que tener un menú más reducido, con un máximo de 15 platos, pero no le hicimos caso, porque eso no funcionaría. No nos enseñó nada nuevo, pero tuvimos una publicidad enorme”, dijeron.