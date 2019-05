La reflexión sobre inmigración de este ciudadano en 'Salvados' que provoca un aplauso generalizado

Jordi Évole se despidió este domingo de Salvados (laSexta). Lo hizo desde su pueblo, con historias normales de personas anónimas y alejadas del mundo de la política, cultura y deporte. Con este último programa, que tuvo una gran acogida, la audiencia pudo conocer el entorno en el que creció el periodista.

De todas las personas que accedieron a conversar con Évole, la reflexión sobre inmigración de este varón fue muy aplaudida en redes sociales. “Llevo en el barrio desde el año 1966”, le comentó antes de reconocer que llegó a Cornellà con 24 años procedente de Sahagún de Campos, León.

Así, aunque no sea inmigrante procedente de otro país, es una persona que tuvo que emigrar de su tierra. “Yo soy un emigrante, en España, pero lo soy. La emigración viene cuando no hay otro remedio. Si pudieran comer en su casa no vendrían aquí”, explicó.