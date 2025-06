Baldoví cuenta ahora lo que le dijo a su mujer de Santos Cerdán: Cristina Pardo no da crédito

Joan Baldoví ha estado en Más Vale Tarde para hablar del papel de los socios del Gobierno de coalición en la crisis que atraviesa el PSOE tras el informe de la UCO que pone en el punto de mira a Santos Cerdán, ahora exnúmero 3 del partido.

Cristina Pardo le ha preguntado al exdiputado valenciano si durante su etapa en Madrid en el Congreso coincidió con Cerdán y le ha hecho una confesión que ha sorprendido a los presentadores.

"¿Hasta qué punto le ha sorprendido lo que hemos conocido? Porque parece todo el mundo sorprendidísimo", ha querido saber Pardo. "Con Santos tuve poca relación, con quien sí tuve más relación fue con Ábalos porque fuimos candidatos, nos presentamos a las elecciones y éramos los dos valencianos", ha empezado diciendo.

Pero ojo porque, según ha contado, él ya se lo olía: "Le digo con toda sinceridad. No me sorprendió". "¿Por qué?", ha preguntado sorprendida Pardo. El político valenciano le ha respondido que "intuición".

"Lo comentaba ayer con mi mujer. Y me lo recordaba ella. Siempre me dijiste que no te acababas de fiar", ha afirmado Baldoví. "Él no se fiaba y Sánchez sí", ha apostillado Cristina Pardo. "Era un pálpito", ha zanjado el dirigente de Compromís.

"Le llamaremos para la lotería", ha cerrado Iñaki López la conexión.