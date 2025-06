Un español aprende una valiosa lección nada más llegar a Roma y sentarse en un bar 

Salir de España sale caro. A pesar del incremento de los precios, sobre todo en las grandes ciudades del país, todavía es asumible salir a tomarse un café, una cerveza o unos refrescos.

Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, está de viaje en Roma y ha compartido lo que ha pagado en un bar que está ubicado a pocos metros del famoso Coliseo.

Un agua le ha costado 5 euros y cuatro refrescos, dos Coca-Colas y dos Fantas, 24 euros. Es decir, a 6 euros cada no. "Primer día en Roma, nota mental: No volver a tomar unos refrescos en una terraza a dos minutos del Coliseo", ha escrito junto a un ticket.

Esto ha provocado decenas de comentarios de todo tipo, muchos han rememorado clavadas similares allende los mares: "Podría haber sido peor… mi récord de bebida más cara se la sigue llevando una Coca-Cola de 500ml en una máquina dispensadora del Louvre, 6€ en 2010… ahora no se a cuánto pueden estar".

Pero no todos piensan lo mismo: "A mí no me parece caro 6 euros en una terraza al lado del Coliseo, los pagaría encantada. Si voy a Roma, no es para estar comprando latas en tiendas, si no para disfrutar del viaje".

Y otro le dice que esa terraza no es una terraza cualquiera: "Es Angelino ai Fori. Uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. También te digo que 5€ la coca cola es el estándar en muchos lugares. Sin ir más lejos, el fin de pasado en Étretat, un sitio turístico en Normandía estaba a 6€ la pepsi...".