"La relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente la prostitución"

Por eso, se ha ido a su cuenta de Facebook a escribir un mensaje más largo y polémico, en el que asegura que la sentencia está “dictada por la turba feminista supremacista”, que “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado podría terminar con el impotente en prisión” y que la única relación “segura” entre hombres y mujeres “será a través de la prostitución”.

Esta mañana, a través de su cuenta personal en Twitter, Serrano ha dicho que “se ha consolidado una reiterada doctrina jurisprudencial, según la cual resulta contrario al derecho al proceso con todas las garantías, que un órgano judicial conociendo a través de recurso condene a un absuelto en primera instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados”.



Una forma de actuar de los jueces “que encuentra su origen en la consideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora”.



Para el responsable de la formación de extrema derecha, “la revocación por error en la prueba exige que la sentencia recurrida carezca de motivación y resulte incongruente y carezca de razonabilidad. Solo podría revocarse por infracción de normas sustantivas, entiendo que no antes sin oír a los acusados, para no causar indefensión”.



Serrano considera que “no se puede cambiar, alterar ni empeorar la sentencia condenatoria” y “nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Constitucional. No es la primera vez ni será la última”, ha terminado.