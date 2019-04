Un niño le pregunta a Albert Rivera en 'El Programa de AR' qué bando habría elegido en la Guerra Civil

Albert Rivera ha estado en la mañana de este jueves con Ana Rosa en El programa de AR (Telecinco). El líder político ha tenido que responder a las preguntas de la periodista, pero también a las de los niños.

Uno de ellos, Daniel, le ha preguntado al político si, en caso de haber vivido durante el estallido de la Guerra Civil, en qué bando habría estado, republicano o nacional. En su respuesta, Rivera no se ha mojado.

“Como le pasaría a muchos españoles me tendría que haber ido de este país”, le ha contestado. Además, le ha explicado cómo fue: “Aquí pasó porque una gente radical intentó echar a sus vecinos, a mi no me gustan ni los bandos ni las guerras”. “Me gustaría evitarlas si pudiera”, ha sentenciado.