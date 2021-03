La respuesta de Íñigo Errejón a las palabras más personales de Ibai Llanos en 'Lo de Évole'

Jordi Évole ha revolucionado las redes sociales con su entrevista a uno de los hombres del momento, el famoso creador de contenido Ibai Llanos.

El joven bilbaíno de 25 años enamoró a la audiencia de Lo de Évole gracias a su sinceridad, su naturalidad y sus valores éticos. En Twitter, miles de personas se lanzaron a comentar parte del programa con sus propias vivencias y pareceres y convirtieron en tendencia en España la etiqueta con el programa de laSexta.

Uno de los que estuvo a tope tuiteando fue el diputado de Más País, Íñigo Errejón, que compartió en su perfil de Twitter un fragmento concreto de la entrevista en la que Ibai habló de la salud mental.

El streamer habló de que antes de mudarse a Barcelona vivió uno de los peores momentos de su vida porque empezó a tener síntomas relacionados con la ansiedad y con los ataques de pánico: “Yo pensaba que me moría”.

“¿Por qué de repente no puedo caminar? ¿por qué de repente me da miedo salir a la calle o quedarme solo en casa? Yo me volví absolutamente loco”, ha narrado ante la atenta mirada de Évole.

Llanos ha explicado que cree que todo eso se lo produjo el estrés de tener que mudarse a la ciudad condal y dejar a su familia en Bilbao: “Me fui de casa medio llorando, me fui jodido, venía de una época horrible”.

Ese traslado a Barcelona también fue caótico: “Venimos en el coche a los 20 kilómetros el coche se jode y acabo viniendo en grúa hacía el piso en el que estoy en Barcelona, un piso de mierda, el primer día los Mossos en la calle porque hay una pelea, yo con una ansiedad espectacular. El verano más caluroso de Barcelona en no sé cuántos años”.

Un fragmento que ha compartido Errejón en su perfil de Twitter con un mensaje: “Esto es valiente y socialmente muy útil. Si te pasa, no estás solo ni es culpa tuya”.