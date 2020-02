La respuesta de Irene Montero a este artículo sobre su pasado como cajera

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Irene Montero, ministra de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha contestado a través de su cuenta de Twitter a un artículo publicado por OK Diario que hace referencia a su pasado como cajera en una cadena de electrodomésticos.

Este rotativo digital asegura en el titular que la ministra “oculta” en su currículum que desempeñó esta labor entre 2010 y 2011.

Montero ha respondido con un hilo de cinco mensajes en su cuenta de Twitter en los que dice que “parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra”.

La titular de Igualdad afirma que trabajó con el apoyo de sus padres “y con becas por tener buenas notas” con las que logró estudiar Psicología y acabar “con más de un 9 de media”.

“Hice un máster en psicología de la educación. Tuve 9 matrículas de honor de 15 posibles y 9,5 en el trabajo de fin de máster. Gracias a eso gané compitiendo en una convocatoria pública mi contrato de investigación FPU para hacer la tesis doctoral”, agrega Montero.

Después llegó la etapa en Podemos, explica la ministra, quien asegura que tuvo que renunciar a su contrato para una estancia en Harvard porque le resultaba “incompatible” con sus responsabilidades en el partido.

Montero concluye su hilo con esta reflexión: ”¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento”.