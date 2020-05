La respuesta de un portavoz de Vox a un trabajador de TVE que fue increpado en la manifestación contra Sánchez

La manifestación contra el Gobierno del pasado sábado dejó varias agresiones a periodistas que trataban de informar sobre cómo se estaba desarrollando la marcha en distintos puntos de España.

En Ceuta, el cámara de TVE Jesús María Camacho denunció que cuando algunas personas le vieron llegar la manifestación, se fijaron que pertenecía al ente público: “Lo primero que me gritan es que estoy con el de la coleta”.

“Después pasan a insultar y me dicen por la espalda que soy un mierda. Creo que es la primera vez que alguien me dice eso y encima por hacer mi trabajo. Por último, mientras grabo la concentración y sin verlo, un individuo me grita en el oído “viva la legión y viva el ejército’”, sentenció en su perfil de Twitter.

Carlos Verdejo, el portavoz de Vox en Ceuta, decidió compartir uno de los mensajes de Camacho y justificar la actitud de los agresores: “Echando un ojo a tu Twitter, se intuye que acertó el que te relacionó con el coleta. Lamento esos episodios puntuales y excepcionales, si es que son verdad. Ceuta ha dado hoy un gran ejemplo de civismo y patriotismo. Seguro acabas amando esta ciudad”.