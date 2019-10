La sonada reprimenda de Jorge Javier a una colaboradora en 'Sálvame': "Parece que trabajas para Antena 3"

Sálvame es el comodín de Telecinco. Tras la cancelación de Pasapalabra por orden judicial, la cadena ha optado por ampliar la franja horaria del programa de Jorge Javier Vázquez, que este miércoles durará de 16:00 a 21:10 bajo el sobrenombre de Sálvame Banana.

Ha sido el propio Vázquez el que ha empezado el espacio televisivo contando que se iba a vivir algo único: Kiko Hernández va a viajar hasta la casa de GH Vip para ver a Mila Ximénez y hacer un alegato en su favor.

Tanto Jorge Javier, como los colaboradores han dado un tinte épico al anuncio. Bueno, no todos.

“Es algo que nunca se ha hecho”, ha afirmado Lydia Lozano. ”¿Cómo que no? Subir visitas han subido. Y Kiko subió al okupa este también, no es por quitarle intensidad al tema...”, ha respondido Laura Fa.

Una intervención que no ha gustado nada a Vázquez, que se ha dirigido en unos términos muy duros a la colaboradora. Eso sí, sin perder la sonrisa: “Tú eres de esas personas que parece que trabajas para Antena 3. Estamos vendiendo algo inaudito y vienes tú a decir que esto es una mierda de venta”.

Pero el presentador ha ido más allá y le ha dicho a Laura Fa: “A veces me da la impresión de que hay que gente que trabaja aquí y que parece que trabaja en una pastelería. Parece que no entendéis el mecanismo de lo que es un programa de televisión en una cadena y en una empresa”. Fa ha optado por no responder a las palabras de Vázquez.