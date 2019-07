La sorprendente confesión de Leonardo DiCaprio sobre Luke Perry

Leonardo DiCaprio ha compartido pantalla con los actores más importantes de Hollywood, desde Robert DeNiro a Brad Pitt pasando por Kate Winslet, Johnny Depp o Tom Hanks. Sin embargo, ninguno le ha impresionado tanto como Luke Perry.

Lo ha confesado en la presentación en Los Ángeles de Érase una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino en la que coincidió con el protagonista de las series Sensación de vivir y Riverdale,fallecido el 4 de marzo a los 52 años.

“Crecí viéndole en Sensación de vivir, creyendo que era literalmente el tío más guay del mundo. Y honestamente, cuando vino al plató y me lo presentaron no me podía creer¡ que estuviera diciéndole hola”, ha dicho el ganador del Oscar sobre su colega.