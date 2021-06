La tensa entrevista entre De la Morena y Florentino Pérez: las redes son unánimes

Pero desde el comienzo las preguntas de De la Morena no han sentado del todo bien a Florentino Pérez, quien ha acabado soltándole: “Todo lo que me pregunta son cosas raras”. “¿Quiere que hablemos de algo que no sea de que si nos va mal, si nos va regular...?”, ha añadido.

En las últimas semanas el Madrid ha despedido a Zidane y a Ramos. “Le conozco y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane”, ha afirmado sobre el exentrenador del Real Madrid en El Transistor . “Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá”.

José Ramón de la Morena ha entrevistado este jueves a Florentino Pérez . El presidente del Real Madrid ha acudido a los micrófonos de Onda Cero, donde ha hablado de Sergio Ramos, de Zinedine Zidane, la UEFA y la situación actual del fútbol en general y el Real Madrid en particular. Sin embargo, el tono de la conversación no ha ido a gusto de todos.

📹 🔴"Conociendo a Zidane, no me sorprendió su marcha, yo luché para que se quedase" Las palabras de Florentino Pérez, en @ElTransistorOC pic.twitter.com/MzEinNT7zF

Durante la conversación también ha habido momento para hablar de Sergio Ramos y su marcha, sobre la que el presidente ha dejado claro que ya está todo dicho. “A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto”, ha querido zanjar.

Pero los enredos no concluyeron ahí. Con la entrevista ya avanzada y la conversación algo encallada, Florentino Pérez volvió a dejarle claro a De la Morena que no le estaba gustando por donde iba. “Quiere quedar bien y hacer aquí una entrevista agresiva”, ha afirmado. “Pregunta todo lo complicado, pero yo vengo aquí a despedirle a usted. Porque sino, no habría venido”, ha soltado.

“Pues me está despidiendo y me está poniendo de mala leche”, ha sido la respuesta del periodista. “Yo lo conocía cuando empecé y me hacía ilusión venir aquí”, ha admitido Pérez, quien ha remarcado que si hubiese sabido que la entrevista sería así, no habría acudido.

“No pretenderá usted que le haga preguntas para darle la razón”, ha respondido De la Morena: “Yo hago mis preguntas y usted me da sus contestaciones”.

Y así ha sido durante toda la entrevista, que, a pesar de todo, Florentino Pérez ha querido concluir con un frase de acercamiento: “Hemos tenido una entrevista que parece que discutimos, pero no es verdad”.

El tono cortante y tenso durante todo el encuentro, sin embargo, no ha escapado a los oyentes, que se han hecho eco rápidamente, entre la broma y la crítica, de sus impresiones en Twitter .