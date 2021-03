La tensa reacción de Eufemiano Fuentes cuando Évole le pregunta por el Real Madrid

″¿Cuántos equipos de nivel Champions acabaron llamándole y acabó trabajando para ellos?”, ha preguntado Jordi Évole a Eufemiano Fuentes. Este domingo el médico deportivo ha sido el protagonista del programaLo de Évole, donde ha hablado sobre el dopaje en el deporte, las Olimpiadas de Barcelona 92 y los deportistas y equipos implicados en estos casos.

Tras la tensa pregunta, el periodista le nombra varios equipos, recurso que emplea en varias ocasiones ante los silencios repetidos de Fuentes. Mientras el médico niega que trabajase ni asesorase al Valencia, con el Real Madrid se vuelve a hacer ese silencio y se niega a responder.

“No te voy a contestar a esa pregunta”, dice como respuesta. “Perdona. Me has pillado”, añade. “Eso no quiere decir que fuera así, no te la voy a contestar”. ¿Por qué? “Tuve que declarar en un juicio sobre ese tema y dije que no. Si eso te vale”, otorga. “O me callo o te digo que no. Elige la respuesta”.

“Qué extraño es todo, ¿eh? Le mete un teatro a las cosas acojonante”, afirma Évole ante la ambigua respuesta.

Pero esta no es la única “pillada” del periodista a Fuentes. El médico, quien aprovecha su jubilación para conceder la entrevista, recuerda que el Real Madrid se querelló contra L’Equipe, medio que afirmó que Fuentes les había asesorado.