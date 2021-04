La tremenda rajada de Soraya convierte a la cantante en 'trending topic': "Son unos cutres"

La cantante Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión en 2009, ha sorprendido con una rajada sobre la implicación de algunos trabajadores de TVE cuando ella participó en el festival.

Hace unos días, Arnelas dio una charla junto con Barei para hablar de cómo fue su experiencia representando a España en un certamen en el que quedó penúltima. Un vídeo de poco más de un minuto que se está compartiendo en las últimas horas en Twitter y que la ha convertido en trending topic en la red social del pajarito.

La cantante ha señalado que su problema no es TVE como ente, sí se ha referido alguno de los trabajadores porque “es gente que le da absolutamente igual el Festival”: “Es gente que probablemente no sea eurovisiva. Es gente que tiene su salario a final de mes no le van a pagar más porque tú ganes o porque tú pierdas. Le da absolutamente igual”.

Arnelas ha dicho de estos trabajadores del ente público que “es gente que lleva muchos años trabajando, que TVE no les da de baja porque les va a costar una fortuna echarlos, que son unos carcas, que son unos cutres y el que paga el pato es el que representa al país”.

La concursante de OT ha afirmado que eso es lo que sucede “cuando te metes en una empresa donde tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro”.

“Que tú tu quiebras la cabeza para hacer todo lo posible para que ese proyecto tire para adelante y la gente que tienes alrededor no te apoya”, ha proseguido.