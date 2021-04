La última ganadora del bote de 'Pasapalabra' revela lo que le ocurrió al final del rosco

El 11 de junio del 2015, Susana García consiguió llevarse los 450.000 euros del bote de Pasapalabra tras acertar el rosco completo. Desde entonces y a pesar de todas las concursantes que han pasado por el concurso, ninguna mujer ha vuelto a llevárselo.

Aquel día, la salmantina, licenciada en Traducción e Interpretación, ganó el segundo premio más alto obtenido por una mujer, solo superado por los 1,3 millones de Paz Herrera.

Seis años más tarde de aquel momento, García ha concedido una entrevista a El Confidencial en la que ha recordado cómo fue aquella tarde de rodaje.

“En la última pregunta tenía una sola opción de respuesta. La definición era ‘Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas’ y yo dije ‘seto’. En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta”, ha recordado.

Sin embargo, el equipo de Pasapalabra detuvo la grabación para asegurarse bien: “Como ya es sabido por todos, en ocasiones, el equipo suele paralizar la grabación para comprobar algunas de las respuestas y aquel día las comprobaciones se alargaron durante media hora”.

“Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta, y me la dieron por válida. No me lo podía creer. Fue todo un subidón”, ha rememorado.

García ha confesado que la mitad del premio se lo quedó Hacienda: “Aun así es todo un regalazo. Yo tengo tres hijos, así que por lo menos el colegio es una cosa de la que ya no tendré que preocuparme. Un bote así no te cambia la vida”.

Además, ha confesado que hicieron un viaje a Italia y que una parte del bote la ha destinado a las vacaciones, pero que la mayoría lo guarda para la educación de sus hijos. “Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de Pasapalabra me ha dado una tranquilidad muy grande”, ha sentenciado.