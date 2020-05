La última publicación de Aless Lequio en Instagram: una foto emotiva con un mensaje para el recuerdo

A post shared by Me Dicen Aless (@alessandrolequiojr) on Apr 10, 2020 at 2:14pm PDT

El joven subió una foto de él de niño junto a su prima Celia Vega-Penichet, que ha sido uno de sus grandes apoyos durante su lucha contra el cáncer.

Ella misma definía así su relación: “Cómplices 1. Alguien en quien confías secretos y con quien te metes en líos o le metes en problemas al otro y te ríes de ellos. 2. Alguien en quien puedas confiar para que te ayude a con tus ’marrones”.

Junto a la imagen, Aless Lequio escribió el mensaje: “On and on, through eternity, we will shine together #fight #fight #fight (“Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos #fight #fight #fight)