La ultra cuadrilla de Abascal

La excusa de esta corrida era la presentación de sus ‘cabezas de lista’ para las elecciones generales. Y con el aire de masas que buscan: la organización habla de unos 8.500 asistentes, aunque no ha habido lleno hasta la bandera (las filas superiores estaban vacías, había disponibles 9.200 plazas). Y ya desde la misma llegada, vuelta al ruedo, con Abascal con chaqueta sahariana con aire militar y pin con la bandera de España. Escoltado por Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, que dominan en las sombras la formación, y José Antonio Ortega Lara. Esos medios que tanto detestan… pero los tres se han parado casualmente ante las decenas de cámaras nada más oler el coso sin albero.

El menú electoral es conocido ya, no se mueven de las cien medidas, pero todo sazonado con “sentimiento rojigualda”, “viva España”, “Puigdemont a prisión”, “contra los partidos blanditos”…. además de fake news, enemigos como las “radicales feministas que quiere imponer el burka” y las subvenciones al colectivo LGTBi.

Todos en el escenario se vanagloriaban de ser los más directos, de hablar con autenticidad… pero se olvidaban de muchas cosas. “Las autonomías son el cáncer de España”, proclamaba el propio Abascal gritando y aupado por aplausos y banderas ondeantes. Lo que no añadía es que no han renunciado a ningún puesto en el Parlamento andaluz. Es más, se han quedado con un asiento en la Mesa de Cámara. La unidad de España frente a las autonomías.

También aplausos para Francisco José Alcaraz, ex presidente de la AVT, que se ha sumado al resto y ha tomado la palabra. Es el primer senador… lo que no dicen tampoco es que es por designación autonómica. Y en la colección de fake news, este jienense se ha apuntado otra para atacar a Pablo Casado (PP). Esa derechita cobarde como la han llamado todos. Pues ha soltado que Casado no hizo nada en los 2.382 días que estuvo en el Gobierno de Mariano Rajoy. No se habrá acordado que el actual presidente popular nunca ha estado en el Ejecutivo, sino que ejercía como vicesecretario de Comunicación del PP. Por cierto, para Rajoy tenía palabras lindas: “vergonzosa inacción”.

“Bienvenides”

Esa España que dibuja Vox y de la otra que habla con desprecio. El maestro de ceremonias ha sido Espinosa de los Monteros, que va de ‘número tres’ al Congreso. “Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides”, “Vox, Vax, Vex…”, y es que él no está “acostumbrado al lenguaje inclusivo”. Eso sí, “si dices guapas”….