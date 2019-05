La verdad sobre la censura de 'Hellboy': "Si hubieses visto las dos versiones, no entenderías qué está pasando"

Las alarmas de los fans de Hellboy saltaron a solo dos días de su estreno: la película llegaría a España este viernes censurada. Al menos eso ha sido lo que se ha dado por hecho al saber que la versión que se proyectará en España no es la misma que la de Estados Unidos y que no incluirá las escenas violentas. El HuffPost se ha puesto en contacto con la distribuidora de la cinta, Vértice Cine, que asegura que no ha censurado nada: “Censurar es alterar un producto que no es tuyo”. La distribuidora ha explicado cuál es el verdadero motivo de tanto ruido.