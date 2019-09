La víctima y la cultura que la culpabiliza: la importancia de la serie 'Unbelievable' de Netflix

Una de mis amigas fue violada cuando era una adolescente. Lo hizo un amigo cercano, que le amenazó con un cuchillo en su propia casa y la encerró en la habitación de sus padres para agredirla. Unas horas después, cuando ella decidió acudir a la policía de mi país (Venezuela) para denunciar el crimen, le atendió un agente que le miró de arriba a abajo, con una media sonrisa aburrida.

— ¿Violada? ¿Quién va a querer violarte?

Mi amiga tenía sobrepeso, el cabello corto y un grave caso de acné facial. Era una mujer muy joven de dieciséis años, que jamás había tenido una relación sexual antes del episodio de abuso y que no sabía cómo explicar lo que había sufrido. Acudió sola para hacer la denuncia porque estaba aterrorizada de lo que sus padres podrían decir, de cómo explicar que había sido violada por el mismo muchacho que pasaba buena parte de la semana en casa, que era el mejor amigo de su hermano mayor y el que la llevaba de vez en cuando a la escuela. El comentario del hombre le tomó desprevenida y le hizo perder el poco valor que había reunido para llegar allí y atreverse a denunciar. Aturdida, se echó a llorar y el policía, alarmado e irritado, la hizo sentar frente al escritorio que ocupaba con un gesto impaciente.

— Cuente pues, como se acuerde. Apúrese que hay mucho que hacer.

Intentó hacerlo, pero recordaba poco. Apenas imágenes de gritos, golpes, del dolor que le había provocado la violación. El policía la miró desconfiado y luego de escuchar lo poco que ella pudo decir, le hizo una docena de preguntas, algunas sin relación con el hecho traumático que había sufrido. ¿Tienes novio? ¿Tus papás sabes que tus amigos van a tu casa? ¿Estabas bebida? Años después, mi amiga me contó que sintió tanto miedo por la desconfianza del policía como después se lo provocó intentar contar lo que había ocurrido a sus padres, que se comportaron de una forma más o menos parecida. Tanto el policía como sus padres, parecían más interesados en su comportamiento que en lo que había sucedido. Tanto uno como el otro, estaban convencidos que, de una forma u otra, ella “se había buscado” el hecho violento que vivió. Un pensamiento escalofriante que, en ese momento, paralizó a mi amiga por completo.

— No te imaginas lo que es sentir que, simplemente, nadie te cree — me contó hace poco —, que tienes que demostrar que no lo provocaste, que no hiciste nada, que no te equivocaste en nada. Que no era como ibas vestida o lo que dijiste, la forma en que lo miraste o las cosas que olvidaste hacer. Cuando te violan, eres la responsable de tu propio crimen.

Al final, mi amiga no hizo la denuncia. “No pude imaginar que tendría que hacer después”, me explicó. Me cuenta que se levantó de la silla, temblando de miedo, y salió de la oficina en la que, por una hora, le habían acusado más o menos de haber provocado su propia violación. En los siguientes diez años, vio a su agresor casi a diario en casa, en los almuerzos familiares, en las pequeñas celebraciones privadas, en la boda de su hermano. Sufrió estrés postraumático, un gravísimo cuadro de bulimia. Intentó suicidarse. Sus padres jamás creyeron que se había tratado de un delito. “Algo hiciste para provocar a ese muchacho”, le dijo su madre la única vez que hablaron sobre el asunto.

— En lo que pude, me alejé de mi familia porque eran también, parte de la agresión — me contó.

El caso de mi amiga no es único. Mucho menos, poco frecuente. Según cifras de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen) cada año se cometerá un millón de violaciones. Es una cifra falsa, por supuesto, porque no incluye a todas las víctimas que no denunciarán, que serán presionadas por sus familiares, esposos, el miedo natural de la víctima o quizás solo la cultura para guardar silencio. Probablemente por ese motivo se insiste en que la violación es un delito invisible. O se pretende que lo sea: En muy pocos países hay estadísticas claras, y las muy escasas disponibles no reflejan la crueldad de una circunstancia que enfrenta a la mujer con una idea cultural que no controla y la supera. Recuerdo todo lo anterior mientras veo la serie Unbelievable (Susannah Grant para Netflix), con toda probabilidad el programa más feminista estrenado en la pantalla chica durante los últimos años, pero no por las razones obvias que le pudieran merecer semejante denominación. El argumento es una mirada profunda y respetuosa acerca del proceso privado que atraviesa una víctima de violencia y también un homenaje a su fortaleza, una perspectiva que muy pocas veces se toca en el mundo en el entretenimiento y que cuando se hace, suele estar rodeado de una extraña concepción sobre una culpabilidad tácita de la víctima sobre el crimen que sufrió.