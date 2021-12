La vida después de dar 'El Gordo': así recuerdan los protagonistas su día grande

Un año más tarde, en 2014, Margarita Roca, una lotera de Caspe (Zaragoza), recreó a la perfección el anuncio de la Lotería de Navidad. Aquel año, el spot contaba la historia de Manuel, que no había comprado el décimo en su bar de confianza, pero el dueño se lo había guardado sin decirle nada. Cuando Manuel, triste por no tenerlo, fue a felicitarle, el propietario le acabó entregando la sorpresa.

Un familiar de la lotera le dijo que le apartara un número. Ella le guardó uno, el 52.028, sin decírselo y los bombos y las bolas del sorteo quisieron que acabara siendo premiado con un quinto y 6.000 euros al décimo.

“Me llamó un familiar mío que sí tenía el número para decirme que estaba premiado y lo tenía la familia. No me había dado cuenta de que era ese número. En el sorteo tienes todos los números presentes, pero no me acordaba que era el que había repartido”, rememora.

Cuando le entregó el número a la persona a la que se lo había guardado fue un momento que describe ahora, años después, como muy bonito y emotivo.

Los adolescentes de la suerte

Para abaratar el precio del viaje de estudios, los alumnos tienen diferentes opciones: vender objetos personalizados, hacer actuaciones... o vender lotería. Esto lo hacen, entre otros cientos de centros en España, en el IES Emilio Manzano, de Laujar de Andarax (Almería). En 2015 se pasaron, como se dicen coloquialmente, el juego.

Los alumnos de tercero y cuarto de ESO vendieron para su viaje de estudios a Italia casi 800 décimos del Gordo, el 79.140. En total repartieron un total de 320 millones de euros en un municipio de menos de 2.000 habitantes y una comarca de escasos 16.000.

Además, la intrahistoria del número es rocambolesca donde las haya. David Ortín, actual director y profesor de Geografía del centro, era aquel año el jefe de estudios y el encargado de organizar el viaje.