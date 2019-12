La vida después de que te toque El Gordo de la Lotería de Navidad: así cambió todo para tres ganadores

En el establecimiento le volvieron a felicitar. De nuevo, no se lo creyó. No fue consciente hasta que subió a su casa para comprobar en el ordenador los décimos. Algo parecido le pasó cuatro años después a David Eimil Ferreiro, un joven gallego que hizo rico a medio pueblo de Vilalba (Lugo) con los décimos del premiado 71.198 que vendió en su bar, regentado por la familia, en el sorteo de 2017. Él se quedó uno, igual que sus padres y su hermana, que fue la que le avisó y a la que respondió que no le vacilara.

Y no, no es una casa con jardín y piscina, ni tampoco el último modelo de un coche deportivo. “Me compré un cortacésped. Siempre lo digo, era mi sueño para no tener que andar buscando otro, así que me di el capricho”, comenta el joven mientras se ríe.

Tres años después de ese día, Valera sigue trabajando en la pastelería, aunque lo hace de una forma más relajada. Antes, según explica ella misma, abría festivos y domingos para despachar el pan, mientras que ahora ya no. También le permite ir más relajada.

“Años atrás te entraba angustia por los gastos, especialmente si tenías un mes malo. Ahora ya no, si lo tengo, pues no es tan grave”, recalca, de igual forma que lo hace el joven gallego. Pero ninguno ha pensado en abandonar el negocio familiar.

Valera, que a sus 55 años ha visto a sus padres trabajar en él desde incluso antes de que naciera, tiene claro que no lo va a dejar: “Es nuestro y no lo vamos a tirar por la borda, me importa. Era de ellos y cuando se hicieron mayores, lo cogí yo. Sigo y seguiré llevándolo”.

Junto a su familia, ella tampoco ha hecho inversiones locas. Reconoce que sí que se ha cambiado el coche, que ha viajado al extranjero y que salen a cenar, pero todo sin hacer grandes inversiones de dinero. “Si me pillara con 20 años pues igual habría hecho alguna locura, pero ahora ya no”, bromea.

La situación de Quesada era diferente. Cuando fue agraciado con la lotería en 2013, tenía 61 años y estaba rondando la jubilación. No pasaba por un buen momento económico, hasta el punto de que, señala, compró el décimo premiado con los últimos 50 euros que le quedaban. “Fue un cambio muy bueno”, rememora entre risas.

El premio le sirvió para jubilarse ese mismo año, aunque se queja del impuesto que Montoro aprobó ese 2013. Desde entonces, él y su mujer han reformado su casa y la que tienen en un pueblo del País Vasco, se han comprado un coche y han ayudado a sus hijas en todo lo posible.

“Fue un subidón, era como que no existía”

Asimilar que de buenas a primeras has ganado 400.000 euros te lleva un tiempo. Quesada, Valera y Eimil, igual que el resto de ganadores de las loterías, también tienen otro punto en común: el éxtasis del momento.

“Fue un subidón en el cuerpo. Era como que no existía”, rememora Quesada, quien afirma que él junto a su mujer y el resto de su familia estuvieron “una semana o más en las nubes”.

Valera, que se encontraba en la pastelería cuando escuchó el número premiado, recuerda que se le “espatarraron los ojos”. “Fue una ilusión tremenda. Además, luego empezó a llegar la gente... Una felicidad tremenda”, explica la dueña del negocio.

Algo similar le sucedió a la familia de Eimil. A él, cuando fue consciente de que tenía en su poder uno de los décimos más deseados de España en ese momento, le comenzó a temblar la mano y le entraron unos nervios terribles, según narra. En el bar, donde se encontraban su hermana y su madre, la situación fue más de lo mismo.

“Lo vieron aquí en el bar y cuando mi hermana le dijo que era nuestro número, tuvo que ir a comprobarlo al cajón porque tampoco se lo creía”, cuenta el joven. Cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban bañados en champán.

Tres personas distintas a los que la lotería les sonrió por una vez en la vida. A Quesada, Valera, Eimil y a otros tantos afortunados se sumarán los premiados este domingo.