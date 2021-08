Paul Hanna via Reuters

LaLiga ya no es lo que era

Mientras Messi decía entre lágrimas que se quería quedar, su presidente, Joan Laporta, decía que no estaba dispuesto a hipotecar al club durante medio siglo, ni siquiera por el mejor jugador del mundo.

Y esto aún no ha acabado porque el mercado de fichajes cierra el 31 de agosto y el daño puede ser aún mayor. Sobre todo porque va a ser difícil que los clubes españoles compensen estas salidas con la llegada de otras estrellas teniendo en cuenta que en el último año sus arcas presupuestarias se han visto mermadas.

Pero esas serán cifras que costará volver a ver sobre todo con la situación de austeridad que viven los clubes y que esperaban mejorar con la afluencia de público en los estadios.

Sin embargo, las nuevas disposiciones mantienen las limitaciones de aforo y los campos seguirán semivacíos.

En dos semanas arranca LaLiga y por el momento cada comunidad está aplicando su criterio y diferentes porcentajes de asitencia, al menos durante las primeras jornadas. Como medida “justa”, algunos clubes ya están anunciando sorteos para ver quiénes son los socios afortunados que volverán a las gradas a animar a su equipo. Por otro lado, no habrá posibilidad de comprar entrada en taquilla para los aficionados visitantes. Así que esos ingresos se seguirán perdiendo e impactando directamente en las arcas de los equipos. Si no hay entradas no hay ingresos, y sin ingresos se congelan los grandes fichajes y se afecta a los derechos de televisión e indirectamente al atractivo de la competición.

Pelea en las altas esferas

La tensión por esta situación de crisis está llegando a los altos cargos y se manifiesta en los constantes enfrentamientos públicos entre las autoridades y los presidentes de los clubes y también entre presidentes de clubes, directamente.

Recientemente, LaLiga ha alcanzado un acuerdo estratégico con el fondo de inversión internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición a cambio de un 11% del negocio durante 50 años.

Por su parte, varios clubes han rechazado esa opción porque no quieren “regalar el futuro de 42 equipos (de Primera y de Segunda)” y aumentar su deuda. Entre ellos, el Real Madrid que es uno de los fuertes opositores e incluso ha anunciado que tomará acciones legales contra Tebas y el máximo responsable del fondo CVC.

“El fútbol profesional español se expresará en plena libertad (incluido el propio Real Madrid CF) el próximo jueves 12 de agosto en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga”, ha expresado Tebas en un comunicado.