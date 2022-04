El lapsus de Ayuso al mezclar impuestos y Gobierno: rectifica rápido pero queda ahí

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este lunes un acto en la Real Casa de Correos en la que ha dado a conocer una calculadora de impuestos interactiva . En dicha intervención, Ayuso no ha desaprovechado la oportunidad de cargar contra el Gobierno de España, esgrimiendo que está en contra de realizar rebajas fiscales.

Sin llegar a terminar la palabra, Ayuso ha retomado la frase corrigiendo: ”... En un infierno fiscal para pagar la educación o la sanidad”. Sin darle mayor importancia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha continuado su crítica defendiendo que “pero es que el gasto para salarios de maestros o de los médicos no ha de verse afectado, sino el gasto que hacen desde la Administración del Estado para reforzar su poder ante el ciudadano”.

Bajar impuestos y asegurar servicios públicos de calidad

No obstante, la dirigente popular no ha profundizado en cómo lograr que se mantengan unos estándares adecuados de servicios públicos de calidad al tiempo que se produce una rebaja fiscal. Sobre esta cuestión, Ayuso ha señalado que “la receta para la prosperidad y el éxito del modo de vida de Madrid es clara: una economía abierta y dinámica que no se ve lastrada por unos impuestos confiscatorios y que aportando se genera más riqueza”. Dicha riqueza, según ha trasladado, “se traduce a su vez en una mayor recaudación pública que permite una vez más reinvertirla en financiar servicios públicos”.