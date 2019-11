Las caras del 25 de noviembre

Este artículo también está disponible en catalán.

He vuelto a caer. Otra mínima protuberancia en el suelo y de nuevo desplomada sin remisión ni remedio.

Esta vez llevaba las manos en los bolsillos del anorak; por tanto, caí de cara (y de rodillas). Recordé las bromas suscitadas por la ocurrencia de un amigo de la infancia que un día, a raíz de sufrir un accidente con su Vespa, contaba que mientras aterrizaba de cara iba diciéndose: «no pongas las manos, no pongas las manos, que te las romperás». Tenía razón. Siempre que pienses que es mejor romperte la cara que un brazo. Todo es cuestión de prioridades. En todo caso, los brazos en esta ocasión me quedaron suficientemente indemnes.

La cara es todo un poema. Como si alguien me hubiera pegado con precisión y contundencia un derechazo en plena mandíbula, y después se hubiera cebado golpeando labios y mejilla. Del ojo, mejor ni hablar, lo único que se me ocurre decir es que ¡que bien protegido está!, ¡qué trabajo de perfecta ingeniería es la cara humana, qué maravilla!

Al día siguiente, 25 de noviembre —Día contra las violencias contra las mujeres desde 1981—, salgo a la calle. Me conmovió y preocupó ver que —menos una señora mayor en el autobús— la gente de la parada del bus, la gente con la que me cruzaba, la del supermercado a donde fui a comprar, cuando me veía la cara, no tardaba ni una milésima de segundo en apartar la mirada; hacían ver que no me veían ni a mí, ni la cara y sus circunstancias.

Como no hace ni cuatro meses que me rompí el brazo, pude comparar la reacción. Cuando te rompes un brazo, mucha gente desconocida cuando entras en un sitio, en la calle, en el mercado, cuando vas al cine —amable y considerada—, te pregunta qué te ha pasado y sobre todo, sobre todo cómo te lo has hecho.

El 25 de noviembre pude comprobar en propio cuerpo que si te has roto la cara, es posible que se deduzca que quizás alguien te la rompió, también pude constatar hasta que punto molesta, incomoda —en cierto modo, trastorna— la visión de una posible víctima de violencia machista.

Mejor no preguntar, mejor no saber, mejor simular que no lo ves, mejor mirar hacia otro lado (no escuchar ni oír, en definitiva, los gritos del piso de al lado). Una invisibilización en toda regla; por tanto, un menosprecio. Un lavarse las manos con todos sus avíos. Un pequeño ejemplo de lo que ocurre con las mujeres maltratadas.