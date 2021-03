Las declaraciones de Mario Vaquerizo y Alaska por las que han recibido multitud de críticas

Las palabras sobre el coronavirus de la actriz Victoria Abril han tenido dos víctimas colaterales: Mario Vaquerizo y Alaska.

Este domingo en Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez ha entrevistado a la actriz María Barranco que ha sido muy crítica con las palabras de su compañera de profesión.

“La cosa es muy seria, no sé como se puede hablar de esa forma tan rotunda y ser tan ignorante. Claro que tiene que haber libertad de expresión y que cada uno opine lo que quiere, pero tú no puedes opinar que está muy bien que la gente se muera, como nos está pasando y la desgracia que tenemos encima, es una pandemia mundial. No estoy de acuerdo”, ha dicho Barranco.

Desde el espacio de Telecinco se han mostrado las respuestas que han recibido las polémicas declaraciones de Victoria Abril en la rueda de prensa de los premios Feroz.

La actriz, que vive Francia, llegó a afirmar sin ruborizarse que “desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes” y llamó a la crisis del Covid-19, que en España le ha costado la vida a 69.142 personas según datos oficiales, “plandemia”.

Unas palabras que criticó sin pensarlo Loles León y que han recibido respuesta hasta de la viróloga Margarita del Val. Pero no todos piensan igual, Mario Vaquerizo y Alaska han dado que hablar, para mal, por sus comentarios en defensa de las palabras de Victoria Abril escudándose en la libertad de expresión.

“Creo en la libertad de expresión, estoy en contra de la Santa Inquisición. Cada persona puede decir lo que considere, y hay personas que son muy valientes como Victoria Abril o Miguel Bosé que no se autocensuran”, ha señalado Vaquerizo.

Alaska ya salió en defensa de Miguel Bosé en La Resistencia, el programa de Broncano en #0: “Yo espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. Yo no os he pedido opinión como para que vengáis a decirme que me he vuelto loca, que no haga esto o no haga lo otro. ¿Que no hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?”.