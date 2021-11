Las joyas más elegantes para lucir este invierno

Para esta temporada invernal permanecen tendencias anteriores, pero también aparecen otras nuevas que harán que no pases inadvertida y que añaden un extra de luz y color a nuestras prendas. A continuación te mostramos los accesorios que debes llevar los próximos meses de invierno de 2021 para que consigas un look infalible. Te aseguramos que cuando te pongas algunas de estas joyas vas a ser la protagonista allá donde vayas.

Anillos gruesos

Pendientes largos y grandes

Las flores también son para el invierno

Aunque las tenemos asociadas a la primavera, las flores son el complemento perfecto en las colecciones en invierno. Las flores cobran protagonismo para alegrar nuestros looks invernales. Entre las interpretaciones que encontramos hay mucha variedad por lo que seguro que vas a encontrar aquellas que se adapten mejor como complemento a tu look. Las marcas nos traen flores de todos los colores, seguro que caes en la tentación.

Cadenas gruesas

Perlas

Cuando queremos aportar un extra de feminidad a nuestros looks elegantes no pueden faltar las perlas, un clásico atemporal que podemos llevar año tras año. Hoy en día las perlas no tienen porque llevarse con vestidos minimalistas y discretos, podemos combinarlas con jeans y looks más informales tanto de día como de noche.