Las mentiras que nos contamos

El HuffPost, tras valorar mi propuesta de contenidos, me ha brindado la oportunidad de tener un espacio fijo y periódico en sus páginas. Eso me hace muy feliz y me congratulo por partida doble: porque es un medio de comunicación digital que sigo y con cuya filosofía librepensadora me identifico, y porque entiendo que estoy en capacidad de aportar una nueva visión; una aproximación subjetiva y analítica a la vez, y sobre todo participativa (completamente abierta a opiniones) de los problemas que nos encontramos los españoles día a día.

Parto de la premisa de que el Estado -un ente que hemos creado entre todos- se ha transformado en un monstruo que lo fagocita todo, y que se alimenta de nuestras sombras: de nuestras desdichas, debilidades, equivocaciones, olvidos y, especialmente, de nuestra ignorancia. Es implacable y no es nuestro amigo. De sus riendas tira la clase o casta política y lo alimentan con generosidad los poderes fácticos (ya habrá tiempo para hablar de eso).

No importa demasiado que sepáis quién soy (mis perfiles sociales son públicos y accesibles), pero sí por qué me he comprometido con El HuffPost en esta ilusionante aventura. Y es muy sencillo: el Estado -ese ente todopoderoso, abusivo, impersonal, egoísta, punitivo, cruel, descarado y hasta corrupto-, paulatinamente nos ha ido convirtiendo en peores personas. Sí, no te sorprendas tanto. Así es, y semana a semana te iré aportando información (hechos) que ratificarán la premisa de la que parto y la tesis que sustento.

Estoy absolutamente convencido de que todos los españoles podemos ser y comportarnos mejor con nuestros semejantes; de que es mucho más lo que nos acerca que lo que nos distancia, y de que sólo la suma de nuestras voluntades en torno a causas comunes -traducidas en acciones- nos permitirán dar un paso adelante y apropiarnos del futuro que nos merecemos como individuos sanos, conscientes y generosos. Y eso pasa por devolver las atribuciones del Estado a su condición original: la que acordamos cuando suscribimos el contrato social. En conclusión: aunque entre todos hayamos parido un monstruo tan abyecto y perverso como el Estado, siempre tendremos formas de hacerle frente y desarmarlo si permanecemos juntos.