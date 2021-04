Las secuelas del coronavirus han cambiado por completo mi vida sexual

Sigo con fatiga constante, me duelen los músculos y las articulaciones y ni siquiera puedo ir a hacer la compra en el súper del barrio por si acaso me da algo y necesito quedarme tirado en el suelo a mitad de camino. Me han visto muchos especialistas y ninguno ha logrado descifrar lo que me pasa y cómo solucionarlo. Y, encima, me toca vivir todo esto con el infernal sistema de ayudas a la discapacidad que tenemos en el Reino Unido.