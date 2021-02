Todas las veces que el abogado del PP ha cambiado de versión sobre Bárcenas

Santos, ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, ha representado al PP en algunas de las principales causas de corrupción que han afectado al partido en los últimos años. En diciembre de 2013, cuando el juez Pablo Ruz envió una comisión judicial a Génova 13 por la reforma que ahora se juzga, el abogado se encargó de asesorar al partido.

Y en 2017, Santos llevó la defensa del PP en el caso Gürtel, donde Mariano Rajoy tuvo que declarar como testigo. También en 2019 volvió a representar a los populares en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que terminó con una sentencia que tumbó la versión del extesorero por carecer de “fiabilidad suficiente”.

Casado, asediado

El PP mantiene que ninguna persona de la dirección actual ha negociado nunca con Bárcenas. El domingo fue el primer día en el que la formación se pronunció, diciendo que “no trata con delincuentes”.

Es más, no descartó emprender acciones legales si veía la necesidad de defenderse de “calumnias” como las que, dicen, vertió Bárcenas al asegurar que su entorno había negociado con dos personas de la órbita del PP. Y es que el extesorero dio pistas sobre Enrique López sin nombrarle, pues dijo que este tenía “presencia pública” y formaba parte de la junta directiva.

Lo cierto es que López, exmagistrado de la Audiencia Nacional, se escuda en que cuando se produjeron esos encuentros no formaba parte del PP, al que llegó en marzo de 2020. Es más, asegura que su interlocución terminó en el momento en que entró en el Gobierno madrileño, en agosto de 2019.

Casado confirmó este martes que se puso en contacto con López para conocer de primera mano lo ocurrido. Y dio por buena la versión del consejero madrileño “Por supuesto, le llamé y me explicó que en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional y una persona de su entorno de trabajo se dirigió a él. Claro, Enrique no estaba en política y le dice que no está en eso, le señala quién es el abogado encargado y le dice que contacte con él porque él [ahora refiriéndose a López] no estaba en el PP y no sabía nada”, explicó el líder del PP antes de participar en un acto de la campaña catalana, que se le está complicando demasiado por culpa del pasado.