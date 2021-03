Las zapatillas satánicas con sangre humana que se ganan una demanda de Nike

Nike acaba de demandar al grupo de artistas neoyorquinos MSCHF y al rapero Lil Nas X por uso indebido de su marca. La razón: el lanzamiento de unas zapatillas deportivas que usan como base un modelo de su catálogo, pero a las que se le añade parafernalia satánica, desde cruces invertidas a pentagramas, pasando por citas bíblicas sobre el maléfico y -gran escándalo- una gota de sangre humana en la suela.

La noticia, que se ha convertido en la más vista en los grandes diarios de EEUU y Reino Unido, demuestra que para vender, el escándalo es lo mejor. MSCHF hizo el lanzamiento de sus zapatillas rojas y negras este lunes, coincidiendo con el estreno de la última canción de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name), que debutó en YouTube el viernes pasado. Y el lío tardó pocas horas en llegar. ¿Qué era eso que llevaba el cantante? Eran las clásicas Nike Air Max 97, pero con un toque demoníaco.

Los artistas y el rapero lanzaron 666 pares de zapatillas a la vez que salía el tema en redes sociales, y las vendieron en menos de un minuto, pese a que cuestan 1.018 dólares (unos 870 euros, al cambio). Tanto en el videoclip como el calzado se hace referencia a un versículo de los evangelios, Lucas 10:18, que dice así: “Entonces les dijo: ‘Vi a Satanás caer como un rayo del cielo’”. Por eso se ve al rapero deslizándose por un poste de stripper, del cielo al infierno, usando un par de estas extrañas zapatillas.

Según la BBC, cada par cuenta con una exclusiva suela con amortiguación de burbujas de aire de Nike, que contiene 60 centímetros cúbicos de tinta roja y una sola gota de sangre humana, donada por miembros del colectivo artístico.